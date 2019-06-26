В Нижневартовске стартовал приём заявок на конкурс "Инженер года"

В Нижневартовске стартовал приём заявок на всероссийский конкурс "Инженер года". Лучших специалистов выберут в номинациях "Профессиональные инженеры" и "Инженерное искусство молодых", сообщили Накануне.RU в городском департаменте экономики.

Цель первенства – привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, образования и науки.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте российского союза научных и инженерных общественных объединений в разделе "Конкурс "Инженер года". Заявки на участие до 15 ноября принимает окружной департамент промышленности.