Джордж Мартин высказался по поводу сериала "Чернобыль"

70-летний писатель Джордж Мартин посмотрел мини-сериал "Чернобыль" от HBO и высказался на счет этого спорного и популярного проекта. Который, кстати, вышел сразу после окончания "Игры престолов", перетянув на себя львиную долю внимания с заключительного сезона "ИП". Мартин, напомним, является сценаристом нескольких сезонов "Игры престолов" и автором цикла "Песнь льда и пламени", по которой и был снят сериал.

Так вот, Мартин, похоже, остался доволен "Чернобылем". "Наблюдаю "Чернобыль" от HBO, - пишет автор в твиттере. – Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если он (сериал) не выиграет грузовик Emmy (престижная награда, "Оскар" в мире телевидения), то в Голливуде нет справедливости. И особая благодарность талантливому Джареду Харрису за его потрясающую игру (играет в сериале профессора Легасова – прим. ред.)".