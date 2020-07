Джордж Мартин высказался по поводу сериала "Чернобыль"

Так вот, Мартин, похоже, остался доволен "Чернобылем". "Наблюдаю "Чернобыль" от HBO, - пишет автор в твиттере. – Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если он (сериал) не выиграет грузовик Emmy (престижная награда, "Оскар" в мире телевидения), то в Голливуде нет справедливости. И особая благодарность талантливому Джареду Харрису за его потрясающую игру (играет в сериале профессора Легасова – прим. ред.)".

Binge-watched @HBO's CHERNOBYL. Terrifying, exciting, heartbreaking. If this one does not win a truckload of Emmys, there is no justice in Hollywood. And special shout out to the talented @JaredHarris for his amazing performance ... pic.twitter.com/07hxV0loj9