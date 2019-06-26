22 Июля 2020
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Общество За рубежом
кадр из сериала &quot;Чернобыль&quot; (2019) | Фото: the-flow.ru

Джордж Мартин высказался по поводу сериала "Чернобыль"

70-летний писатель Джордж Мартин посмотрел мини-сериал "Чернобыль" от HBO и высказался на счет этого спорного и популярного проекта. Который, кстати, вышел сразу после окончания "Игры престолов", перетянув на себя львиную долю внимания с заключительного сезона "ИП". Мартин, напомним, является сценаристом нескольких сезонов "Игры престолов" и автором цикла "Песнь льда и пламени", по которой и был снят сериал.
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Так вот, Мартин, похоже, остался доволен "Чернобылем". "Наблюдаю "Чернобыль" от HBO, - пишет автор в твиттере. – Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если он (сериал) не выиграет грузовик Emmy (престижная награда, "Оскар" в мире телевидения), то в Голливуде нет справедливости. И особая благодарность талантливому Джареду Харрису за его потрясающую игру (играет в сериале профессора Легасова – прим. ред.)".

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Джордж Мартин высказался по поводу сериала "Чернобыль"

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Теги: джордж мартин, чернобыль, мини-сериал, игра престолов



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