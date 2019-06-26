Футболисты "Урала" одержали трудную волевую победу в первом матче перед новым сезоном

Сегодня на сборе в Словении футболисты "Урала" провели контрольный матч с румынской "Астрой". Как передает корреспондент Накануне.RU, это была первая игра в рамках подготовки к новому сезону.

Встреча прошла в Мариборе на поле местной команды и завершилась волевой победой уральцев 2:1. В середине первого тайма "Астра" открыла счет, державшийся до перерыва. Едва начался второй тайм, вышедший на замену Владимир Ильин провел ответный гол. А на 67-й минуте Марко Араторе забил второй мяч "Урала".

В дальнейшем екатеринбургские игроки довели дело до победы, хотя была ситуация, когда защитник Денис Поляков вынес мяч, летевший прямо в ворота, когда голкипер Олег Баклов был уже отыгран. Однако больше забитых голов не было.

После матча своими впечатлениями поделился форвард Владимир Ильин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, этой встречей завершилась программа первого словенского сбора. Затем футболисты получат день отдыха и продолжат готовиться к старту нового сезона.