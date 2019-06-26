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ФК Урал тренировка Владимир Ильин (2017) | Фото: fc-ural.ru

Футболисты "Урала" одержали трудную волевую победу в первом матче перед новым сезоном

Сегодня на сборе в Словении футболисты "Урала" провели контрольный матч с румынской "Астрой". Как передает корреспондент Накануне.RU, это была первая игра в рамках подготовки к новому сезону.
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Встреча прошла в Мариборе на поле местной команды и завершилась волевой победой уральцев 2:1. В середине первого тайма "Астра" открыла счет, державшийся до перерыва. Едва начался второй тайм, вышедший на замену Владимир Ильин провел ответный гол. А на 67-й минуте Марко Араторе забил второй мяч "Урала".

В дальнейшем екатеринбургские игроки довели дело до победы, хотя была ситуация, когда защитник Денис Поляков вынес мяч, летевший прямо в ворота, когда голкипер Олег Баклов был уже отыгран. Однако больше забитых голов не было.

После матча своими впечатлениями поделился форвард Владимир Ильин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, этой встречей завершилась программа первого словенского сбора. Затем футболисты получат день отдыха и продолжат готовиться к старту нового сезона.

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Футболисты "Урала" одержали трудную волевую победу в первом матче перед новым сезоном

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Теги: Урал, Астра, сборы, победа



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