Жители Прикамья спасли стадо коров, которые два дня жили в кузове без воды и еды

Жители деревни Городище Добрянского района Прикамья спасли от гибели стадо коров. Животных выкупил сельхозкооператив, но доставка затянулась и коровы два дня провели в кузовах машин, передает корреспондент Накануне.RU.

О ЧП сами жители рассказали в соцсетях, они опубликовали видео кузовов машин, заполненных коровами. Животные мычали и просили о помощи, рассказали участники событий, но водители не выпускали их на волю.

"Одна сторона говорит, что документы ждут, а работник СПК поясняет что оплата не прошла, но нас меньше всего интересует их документальный оборот! Неужели у работников фермы сердце не болит? Когда они два дня ходили мимо машин набитых коровами и слышали голодное мычание? Без воды и еды два дня. Два дня не доеные тёлочки под носом мычат и просят помощи", - возмутились жители.

Коров выпустили в загон лишь после того, как на этом настояла группа местных жителей. Коров накормили и дали воды.