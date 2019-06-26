В Прикамье пассажирский автобус улетел в кювет, есть пострадавшие

Автобус слетел в кювет на трассе Оса – Чернушка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Сегодня в 14.00 на 62 км трассы водитель автобуса "ПАЗ", который вёз пассажиров, ехал в сторону Чернушки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне автобуса находились 16 пассажиров, двое из них госпитализированы с различными травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение по дороге не нарушено.