22 Июля 2020
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Происшествия Пермский край
дорога трасса шоссе (2012) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье пассажирский автобус улетел в кювет, есть пострадавшие

Автобус слетел в кювет на трассе Оса – Чернушка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.
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Сегодня в 14.00 на 62 км трассы водитель автобуса "ПАЗ", который вёз пассажиров, ехал в сторону Чернушки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне автобуса находились 16 пассажиров, двое из них госпитализированы с различными травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение по дороге не нарушено.

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В Прикамье пассажирский автобус улетел в кювет, есть пострадавшие

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Теги: Оса - Чернушка, кювет, автобус, пострадавшие



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