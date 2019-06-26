В Зауралье мать-алкоголичка бросила своих детей одних на сутки в пустой квартире

Жительницу Зауралья суд приговорил к штрафу в 80 тыс. руб. за оставление в опасности собственных детей.

В феврале этого года мать бросила на сутки в пустой квартире своих детей в возрасте 1 и 3 лет, а сама ушла пить спиртное, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В результате дети получили переохлаждение и простудные заболевания. Малыши плакали, плач услышали соседи.

В мае этого года по решению суда родители были ограничены в родительских правах. На суде мать полностью признала свою вину.