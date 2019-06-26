"Культурный ГТО" с 1 сентября начнут тестировать на школьниках в восьми регионах

Минкульт и Минпросвещения с 1 сентября этого года запустят тестирование межведомственной программы "Культурные нормативы для школьников" в восьми российских регионах.

"Межведомственная программа заработает с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область). Стоит отметить, что участие в программе будет исключительно на добровольной основе, а также позволит обучающимся повысить свои навыки в области культуры и синхронизировать их с полученными знаниями в процессе обучения", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения России.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей, передает ТАСС.