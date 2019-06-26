В сети появился первый трейлер фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем

В сети появился первый трейлер фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем в роли знаменитого изобретателя и бизнесмена Томаса Эдисона. Фильм о значимом периоде в истории научно-технического прогресса выйдет в прокат 11 октября этого года.

Сюжет рассказывает о борьбе за способ электрификации США, развернувшейся в конце XIX века. К противостоянию подключились Джордж Вестингауз (в фильме его играет Майкл Шеннон) и Никола Тесла (Николас Холт).

Продюсером ленты выступил Мартин Скорсезе.