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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Хроники войны украинских раскольников: у Филарета "забрали" все приходы, начинается борьба за храмы

На Украине между раскольническими структурами разворачивается настоящая война. После восстановления на "соборе" 20 июня киевского "патриархата" (КП) начались активные действия.
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Как сообщало Накануне.RU, "патриарх" Михаил Денисенко-Филарет попытался переподчинить себе Свято-Феодосиевский монастырь, назначив наместником своего сторонника Андрея Маруцака. Это привело к отрытому столкновению. Лидер "единой церкви" ("ПЦУ") Сергей Думенко-Епифаний "запретил" его в служении вместе с Игорем Зеленским, который тоже участвовал в восстановлении КП. Активные действия Филарета будто бы были обусловлены тем, что лидер Фанара патриарх Варфоломей резко усилил давление на раскольников Украины с требованием отдать ему церковную собственность и платить "десятину", как он и договаривался с экс-президентом Петром Порошенко.

После восстановления КП раскольники из "ПЦУ" собрались на свой синод, где приняли решение, которое фактически означает объявление войны. Они "забрали" у Филарета все приходы и монастыри, отданные ему в феврале, и запретили управлять киевской епархией, переподчинив ее лично Сергею Думенко. Поводом для этого стало то, что Филарет, как управляющий киевской епархией, вовремя не перерегистрировал ее на "ПЦУ". Также "митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа" (Шибаева) и "епископа Валуйского Петра" исключили из своего епископата, а вот Филарета не стали, учтя его "заслуги". Но отдельно прописали, что "запрещенные" Андрей Маруцак и Игорь Зеленский могут письменно в течение одного месяца подать прошение на имя Думенко, чтобы тот их простил и принял обратно. Очевидно, что это сделано для потенциального ослабления Филарета. Впрочем, действительно ли Филарет не сможет теперь управлять приходами Киева, еще не факт.

"Епископы "ПЦУ" начинают показывать себя лицемерными, хитрыми, жестокими, лживыми... Таким же стал и предстоятель", - написал Шибаев в Facebook, назвав "ПЦУ" "явлением противоестественным".

В тот же день Филарет собрал пресс-конференцию, на которой повторил, что постановления "ПЦУ" его уже "не касаются". И заявил, что создает собственный синод из пяти человек, которых накануне "ПЦУ" "запретила" в служении. По его словам, со временем их количество возрастет до 12, как это предусматривает устав КП.

"От этой так называемой "ПЦУ" мы отмежевываемся", - подчеркнул Денисенко.

Отметим, что накануне "собора" Филарета 20 июня "ПЦУ" обрушила сайт КП, который до сих пор не работает. При заходе на него рекомендуется следить за новостями КП в Facebook. В свою очередь, бывший спикер КП Иван Зоря-Евстратий обвинил Филарета в распространении "российской пропаганды".

Тот обвинил "ПЦУ" в захвате храмов: Свято-Феодосиевского монастыря и храма Пирогощи. На очереди, уверен он, захват Владимирского собора, где служит сам Филарет.

При этом накануне в Одессе Виталий Сеник вместе с другими сторонниками КП пытался захватить храм Рождества Христова, который долгое время был главным храмом КП в Одессе, но оказался захвачен "ПЦУ". Однако им помешала полиция. Этот вопрос сейчас является ключевым - на чьей стороне будет силовой ресурс.

Спустя некоторое время борьба за храм продолжилась. Одна из сторонниц КП заявила, что пыталась проникнуть в храм, но священник "ПЦУ" Ярослав Бригинец распылил в нее газ. Сейчас храм оцеплен полицией. Борьба между раскольниками, очевидно, будет иметь продолжение, и не только в Одессе.

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Хроники войны украинских раскольников: у Филарета "забрали" все приходы, начинается борьба за храмы

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет



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