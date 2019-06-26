Тюменские коммунальщики устанавливают "пирамиды позора" у домов должников

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
пирамида позора, Тюмень (2019) | Фото: youtube.com/ TyumenTime

Тюменские коммунальщики устанавливают "пирамиды позора" у домов должников

Тюменцы, у которых скопились долги за воду, вскоре могут найти около своих домов "пирамиду позора" - конструкции устанавливают коммунальщики, чтобы пристыдить неплательщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Железные конусы изготовил "Тюмень водоканал". Пока что конструкция, весом в 300 кг, появилась у одного частного дома на ул. Декабристов. Надпись на пирамиде "Здесь живет должник за воду" уже на следующий день была закрашена, но сотрудники организации не поленились и восстановили ее.

пирамида позора, Тюмень(2019)|Фото:youtube.com/ TyumenTime

Для того, чтобы у дома неплательщика появилась пирамида, долг должен превышать 10 тыс. руб.

пирамида позора, Тюмень(2019)|Фото: youtube.com/ TyumenTime

Юрист Артем Колчин отмечает, что статус должника присваивается уже в ходе исполнительного производства. Поэтому собственники домов, около которых появятся пирамиды, могут подать жалобу на действия коммунальщиков.

"Долг - это то, что присудил суд. Задолженность в квитанции ЖКХ может быть оспорена, она не делает человека должником. Нельзя использовать персональные данные человека, его изображения - это административное правонарушение. Но даже если обошлось без этого, есть повод обратиться к юристу", - рассказал Накануне.RU Колчин.

Юрист добавил, что создается поле для мошенников, которые могут прийти "взыскивать" долги под видом представителей компаний ЖКХ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменские коммунальщики устанавливают "пирамиды позора" у домов должников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: долги за ЖКХ, Тюмень Водоканал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров