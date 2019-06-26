Тюменские коммунальщики устанавливают "пирамиды позора" у домов должников

Тюменцы, у которых скопились долги за воду, вскоре могут найти около своих домов "пирамиду позора" - конструкции устанавливают коммунальщики, чтобы пристыдить неплательщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Железные конусы изготовил "Тюмень водоканал". Пока что конструкция, весом в 300 кг, появилась у одного частного дома на ул. Декабристов. Надпись на пирамиде "Здесь живет должник за воду" уже на следующий день была закрашена, но сотрудники организации не поленились и восстановили ее.

Для того, чтобы у дома неплательщика появилась пирамида, долг должен превышать 10 тыс. руб.

Юрист Артем Колчин отмечает, что статус должника присваивается уже в ходе исполнительного производства. Поэтому собственники домов, около которых появятся пирамиды, могут подать жалобу на действия коммунальщиков.

"Долг - это то, что присудил суд. Задолженность в квитанции ЖКХ может быть оспорена, она не делает человека должником. Нельзя использовать персональные данные человека, его изображения - это административное правонарушение. Но даже если обошлось без этого, есть повод обратиться к юристу", - рассказал Накануне.RU Колчин.

Юрист добавил, что создается поле для мошенников, которые могут прийти "взыскивать" долги под видом представителей компаний ЖКХ.