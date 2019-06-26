В Тюмени определили наиболее важные профессии, которые будут востребованы в ближайшие годы

В Тюмени участники проектной сессии по формированию перечня опережающей профессиональной подготовки в регионе выяснили, какие именно профессии будут востребованы в ближайшие годы, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте образования и науки.

Сессия прошла в "Точке кипения" Тюменского технопарка. В её работе поучаствовали представители предприятий и ассоциаций ведущих отраслей экономики региона, а также органов исполнительной власти. Они обсудили и определили основные тренды развития технологий, экономики, политики и социальной сферы. Затем на основе сложившихся представлений о грядущих изменениях в мире, стране и регионе сформировали перечень приоритетных направлений профессиональной подготовки, которые будут интересны и необходимы для производства, организаций и бизнес-сообществ.

Итогом стал проект перечня профессий опережающей профессиональной подготовки. Им будут обучать в профильном Центре, который образован на базе Тюменского техникума индустрии питания коммерции и сервиса в рамках реализации национального проекта "Образование".