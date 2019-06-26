Петросян посмеялся над ситуацией вокруг отравления Бари Алибасова

Пока Бари Алибасов с очень серьезным видом расхаживает по телешоу на центральных каналах, совсем недавно выписавшись из больницы, его коллеги шутят над сложившейся ситуацией.

Так, юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram фрагмент миниатюры про сантехника, выпившего по ошибке гель для душа, перепутав его с алкоголем. В истории Петросян делает акцент на то, что этикетка была не на русском языке, но красивая и красочная. Именно на упаковку, похожую на бутылку от йогурта, окружение Алибасова и грешило, мол, не мудрено перепутать с десертом. Даже судиться хотели с производителем жидкости для прочистки труб.

"10 лет назад в "Кривом зеркале" у меня был монолог Леонида Натапова "Подарки". Где был такой фрагмент... чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым. Дай Бог ему здоровья!" – пишет Петросян.

В комментариях публика сходится во мнении, что Алибасов зря заигрывает с такой темой как здоровье: "У Алибасова все постановка от и до", "Крот испорчен но пить можно", "Предлагаю производителям Крота сделать ребрендинг и назвать Бари ) ну или крот Бари ) Дай Бог здоровья каждому !!!".