22 Июля 2020
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Общество В России Москва
Евгений Петросян (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

Петросян посмеялся над ситуацией вокруг отравления Бари Алибасова

Пока Бари Алибасов с очень серьезным видом расхаживает по телешоу на центральных каналах, совсем недавно выписавшись из больницы, его коллеги шутят над сложившейся ситуацией.

Так, юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram фрагмент миниатюры про сантехника, выпившего по ошибке гель для душа, перепутав его с алкоголем. В истории Петросян делает акцент на то, что этикетка была не на русском языке, но красивая и красочная. Именно на упаковку, похожую на бутылку от йогурта, окружение Алибасова и грешило, мол, не мудрено перепутать с десертом. Даже судиться хотели с производителем жидкости для прочистки труб.

"10 лет назад в "Кривом зеркале" у меня был монолог Леонида Натапова "Подарки". Где был такой фрагмент... чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым. Дай Бог ему здоровья!" – пишет Петросян.

В комментариях публика сходится во мнении, что Алибасов зря заигрывает с такой темой как здоровье: "У Алибасова все постановка от и до", "Крот испорчен но пить можно", "Предлагаю производителям Крота сделать ребрендинг и назвать Бари ) ну или крот Бари ) Дай Бог здоровья каждому !!!".

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Петросян посмеялся над ситуацией вокруг отравления Бари Алибасова

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Теги: евгений петросян, бари алибасов, отравление, крот



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