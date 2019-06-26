22 Июля 2020
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Общество В России
инспектор ДПС (2012) | Фото:

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Так, если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой или замазал грязью, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или даже лишить прав.

Однако преднамеренность совершения правонарушения должна быть доказана инспектором.

Несколько лет назад МВД потребовало встраивать в лобовое стекло автомобилей радиометки, которые позволят распознать транспортное средство и его водителя на расстоянии, если номер считать невозможно.

Соответствующее предложение было направлено в правительство России.

Летом 2013 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи и Минпромторгу разработать технологию по внедрению чипов радиочастотной идентификации (RFID) в автомобильные номера. Подобные чипы применяются для дистанционной идентификации автомобиля - с расстояния 10-20 м - в случае, если госномер автомобиля не читается обычной видеокамерой.

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Водителей смогут лишать прав за грязные номера

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Теги: автомобильные номера, водители



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