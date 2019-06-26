22 Июля 2020
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Общество Свердловская область
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

Улицы Екатеринбурга будут патрулировать мотоциклы МЧС

В Екатеринбурге заступают на службу мотопатрули МЧС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мототехника оснащена установками пожаротушения, что позволяет оказывать помощь людям, попавшим в ДТП, а также ликвидировать возможные возгорания еще на начальной стадии. Известно, что днем мотоциклы будут патрулировать магистрали Екатеринбурга, а ночью - пляжи и лесополосы с целью предотвращения пожаров и несчастных случаев.

Как пояснили в 60-м отряде федеральной противопожарной службы, все мотоциклы оборудованы системой ГЛОНАСС, а также багажными кофрами для аптечки и боксами с инструментами. Водителями являются постоянно практикующие мотоциклисты, прошедшие особую подготовку по правилам работы с имеющимся спецоборудованием.

МЧС, спасатели(2016)|Фото: Фото:Накануне.RU

В кофре мотоцикла лежит медицинская аптечка со всем необходимым: перевязочными материалами, материалами для фиксации шин в случае вывихов или переломов, а также медикаменты для оказания первой помощи пострадавшему. Есть инструменты для спасения человека из воды, трос и конусы для ограждения зоны дорожно-транспортного происшествия. На втором мотоцикле имеются аптечки для оказания первой помощи и шинные фиксаторы.

нашивка шеврон МЧС(2011)|Фото: Фото:nakanune.ru

Кроме того, в распоряжении спасателей есть специальное приспособление, которое позволяет разбить стекло, исключая попадание осколков на пострадавшего. Есть и более внушительное оборудование - электрифицированный инструмент для вскрытия конструкций входных металлических дверей, разрезания элементов частей кузова поврежденного авто с целью беспрепятственного проникновения в него и оказания помощи пострадавшему.

Как отметили в мэрии, ежедневное патрулирование улиц Екатеринбурга сотрудниками на мотоциклах организовано для своевременного реагирования в случаях ДТП и мониторинга пожарной обстановки.

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Улицы Екатеринбурга будут патрулировать мотоциклы МЧС

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Теги: МЧС, мотопатрули, Екатеринбург



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