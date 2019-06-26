В Челябинске студент вуза предстанет перед судом за хищение 25 ноутбуков

В Челябинске будут судить студента за хищение ноутбуков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый под предлогом подготовки курсовых работ похитил более 25 ноутбуков у обучающихся того же учебного заведения и проживающих на территории студенческого городка.

Похищенную технику он продавал, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.

Добавим, что потерпевшими по делу проходят 27 студентов. Ущерб составил более 600 тыс. руб.