22 Июля 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Проект &quot;Ямал СПГ&quot;, порт Сабетта, перевалки газа, нефти (2012) | Фото: Накануне.RU

В Японию привезли первую партию сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ"

Первая партия сжиженного природного газа доставлена с Ямала в Японию: в рамках долгосрочного контракта с концерном "Тоталь" СПГ разгружен в терминале Тобата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Новатэка".
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Председатель правления компании Леонид Михельсон сообщил, что начало отгрузок СПГ на японский рынок – важное событие, поскольку Япония – значительный рынок и одно из приоритетных направлений маркетинговой стратегии "Новатэка".

"Дальнейшее развитие нашей логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в Японию и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами", - подытожил Михельсон.

Напомним, ранее стало известно о возможном возрождении в России Главсевморпути – это нужно для развития Арктики. Для разработки расположенных там запасов полезных ископаемых нужны существенные государственные преференции. Речь идёт не только о прямом финансировании работ, прежде всего, геологоразведки и научного изучения, но и о создании благоприятного инвестиционного климата. Законопроект о господдержке предпринимательской деятельности в регионе для общественного обсуждения опубликовало Минвостокразвития, но документ не помогает исполнению поручений по развитию Арктики, а, скорее, саботирует их, считают эксперты. Для реализации комплексного плана освоения региона предложено воссоздать Главное управление Северного морского пути, которое отвечало за регион в советский период.

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В Японию привезли первую партию сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ"

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Теги: Ямал СПГ, Новатэк, Total, Япония, Тобата



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