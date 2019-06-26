СМИ: В Санкт-Петербурге муниципалы подписались за 5 кандидатов в губернаторы, остальные будут собирать подписи сами

Муниципальные депутаты Санкт-Петербурга по заранее согласованному плану отдали подписи за пятерых кандидатов в губернаторы, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Среди этих кандидатов, преодолевших так называемый "муниципальный фильтр", оказались Надежда Тихонова, Владимир Бортко, Михаил Амосов, Александр Беглов и Олег Капитанов.

Таким образом, по мнению питерского СМИ, указанные лица могут первыми получить регистрацию в качестве кандидатов в губернаторы и начать избирательную кампанию. Оставшаяся часть претендентов в этот момент вынуждена будет тратить время и ресурсы на сбор подписей граждан и депутатов.

На сегодняшний день уведомление об участии в выборах губернатора Северной столицы подали всего 27 человек. По закону, каждому из кандидатов для регистрации придется представить в избирательную комиссию 157 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных образований пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Олег Капитанов являются депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Тихонова представляет "Справедливую Россию", Капитанов возглавляет фракцию ЛДПР. Михаил Амосов долгое время был активным членом регионального отделения партии "Яблоко", режиссер Владимир Бортко является депутатом Государственной Думы от КПРФ. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов является членом партии "Единая Россия", но принял решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца.