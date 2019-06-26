Рогозин: Вокруг космодрома Восточный по-прежнему много силового пиара

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал решение суда по делу бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", строившего космодром Восточный.

В Twitter глава госкорпорации отметил, что вокруг космодрома много "силового пиара", а доведенных до реальных сроков дел – мало.

Напомним, суд в Приморье приговорил бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" Виктора Гребнева к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Также суд обязал бывшего руководителя ЗАО "ТМК" выплатить штраф в размере 200 тыс рублей.

В "ТМК" заявили о том, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями являются действия предыдущего директора Виктора Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Рогозин назвал решение суда "странным". Он добавил, что "прекрасно помнит рабочих ТМК, оставленных ее руководством и Спецстроем без зарплаты несмотря на то, что Роскосмос оплачивал контракты вовремя".

В 2015 году президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" с россиянами пообещал взять под контроль ситуацию с выплатой заработной платы рабочим на космодроме.

Рогозин тогда заявил, что за растрату надо не сажать, а расстреливать.