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расширенная коллегия ВПК, гособоронзаказ, Дмитрий Рогозин (2016) | Фото: oborona.gov.ru

Рогозин: Вокруг космодрома Восточный по-прежнему много силового пиара

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал решение суда по делу бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", строившего космодром Восточный.

В Twitter глава госкорпорации отметил, что вокруг космодрома много "силового пиара", а доведенных до реальных сроков дел – мало.

Напомним, суд в Приморье приговорил бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" Виктора Гребнева к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Также суд обязал бывшего руководителя ЗАО "ТМК" выплатить штраф в размере 200 тыс рублей.

В "ТМК" заявили о том, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями являются действия предыдущего директора Виктора Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Рогозин назвал решение суда "странным". Он добавил, что "прекрасно помнит рабочих ТМК, оставленных ее руководством и Спецстроем без зарплаты несмотря на то, что Роскосмос оплачивал контракты вовремя".

В 2015 году президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" с россиянами пообещал взять под контроль ситуацию с выплатой заработной платы рабочим на космодроме.

Рогозин тогда заявил, что за растрату надо не сажать, а расстреливать.

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Рогозин: Вокруг космодрома Восточный по-прежнему много силового пиара

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Теги: дмитрий рогозин, космодром восточный



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Развитие сюжета:

Ранее 13.12.2019 09:07 Мск Суд изменил строителю космодрома "Восточный" условный срок на реальный

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