22 Июля 2020
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Общество В России
ручная кладь самолет (2016) | Фото: samoleting.ru

Службы воздушных маршалов в России пока не будет

Похоже, служба воздушных маршалов, следящих за правопорядком на гражданских рейсах, в России появится еще не скоро.

Так, полиция не считает необходимым сопровождать каждый авиарейс "воздушным маршалом", рассказал журналистам в среду начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин. "С точки зрения того, что каждый самолет надо взять под сопровождение ,я противник этого", - цитирует Калинкина РИА Новости.

Возможность появления службы, сотрудники которой выявляли бы потенциально опасных личностей, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета и устраивающих дебоши, обсуждалась еще несколько лет назад.

Эксперты вновь заговорили об этом в конце января, когда самолет "Аэрофлота", следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска после требования одного из пассажиров лететь в Афганистан.

Комментируя этот инцидент, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что институт "воздушных маршалов" рано или поздно появится, это вопрос времени.

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Службы воздушных маршалов в России пока не будет

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Теги: служба воздушных маршалов, безопасность, авиация, пассажирские перевозки



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