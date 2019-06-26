Прокуратура выяснит, куда идут средства, выделяемые на платные парковки в Екатеринбурге

Расходование средств, выделяемых на платные парковки в Екатеринбурге, проверит прокуратура. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил представитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

Как рассказал он на своей странице в Facebook, платная парковка в уральской столице существует уже пять лет, и за время существования этой системы было потрачено 300 млн руб. По словам Едрышова, при этом система штрафов не налажена, а данные о том, сколько водителей платят, отсутствуют - в мэрии ссылаются на то, что они служебные.

"На работу нанимают людей с самой бесполезной в мире функцией - просто ездить. Дело в том, что все пять лет по городским улицам ездят водители с парконом, которые фиксируют неоплату парковки. Дальше эти данные фактически идут в стол. Люди ездят, бензин тратят, штрафы не выписываются. Казалось бы - раз проект не работает, то надо перестать тратить деньги? Но нет же. Только на этот год в бюджете заложено больше 32 млн руб. на все это безобразие, причем все это финансируется (внимание!) по программе безопасности дорожного движения. Вы спросите - платные парковки и безопасность дорожного движения как связаны? Мы не знаем", - пишет Максим Едрышов.

Общественник добавил, что уже подано заявление в прокуратуру, которая проверит эффективность расходования средств.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге разрешили строить парковку под Площадью 1905 года. Решение было принято управлением охраны объектов культурного наследия Свердловской области.