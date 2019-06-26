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СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный университет (2018) | Фото: spbu.ru

Студенты СПбГУ протестуют против оптимизации на Историческом факультете

Студенты СПБГУ недовольны оптимизацией, происходящей на Историческом факультете. Приказ 3773/1 должен установить минимальное количество слушателей дисциплин в 10 человек, что угрожает малым кафедрам, например, античникам и балканистам.
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О приказе стало известно еще 12 апреля, после чего активисты собрали более 3 тыс. подписей против документа.

Как сообщили Накануне.RU активисты, недовольные приказом, злоключения Истфака не ограничиваются им. В результате недавно прошедшего конкурса на преподавательские должности некоторые преподаватели не смогли остаться на своих местах, другие стали уходить по собственному желанию. Кафедра истории древней Греции и Рима лишилась почти всех специалистов по истории Рима, на Кафедре этнологии осталось четыре преподавателя. Кафедры этнологии и Истории культуры оказались слиты без ведома студентов. Из одиннадцати программ магистратуры осталось лишь четыре.

25 июня состоялось заседание Студенческого совета Института истории СПбГУ. Хотя на нём фактически большинство вопросов остались без ответа, но студенты, преподаватели и выпускники, присутствовавшие на собрании, единогласно приняли резолюцию, в которой обратились к ректору Николаю Кропачеву и администрации университета и выразили обеспокоенность фактическим отказом от индивидуального подхода к обучению студентов, позволявшему готовить высококлассных специалистов. "Оптимизацию" факультета они назвали его уничтожением. Авторы резолюции потребовали отменить приказ 3373/1, прекратить практику слияния кафедр, сокращение ставок. Кроме того, предлагается обсудить финансово-экономические причины нововведений на Большом студенческом совете.

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Студенты СПбГУ протестуют против оптимизации на Историческом факультете

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Теги: СПбГУ, история, студенты



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