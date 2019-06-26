Обращения к Шумкову не помогли. Владельца котельных судят в Кургане за незаконное предпринимательство

В Юргамышский районный суд Курганской области передано уголовное дело в отношении директора ООО "ТеплоРесурс" Леонида Бычкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Свердловского инвестора, который обслуживал в Зауралье несколько районных котельных, обвиняют в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.

Следствие считает, что Бычков с начала осени 2017 года до середины января этого года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как опасный объект, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Сам Леонид Бычков считает, что предъявленные ему обвинения беспочвенны, так как в 2014 году бизнесмен стал владельцем котельной как объекта 4 класса опасности. В прошлом году у Ростехнадзора появились претензии к содержанию объекта - после внеочередной проверки на компанию наложили штраф в размере 500 тыс. руб. за отсутствие страховки опасного объекта.

Надзорное ведомство считало, что котельная эксплуатируется как объект 3 класса опасности. Дело дошло до суда - в начале 2018 года два заседания прошло в районе. В обоих случаях фемида отказала в требованиях Ростехнадзору и приняла решение: вопрос лицензирования котельной отменить.

Ростехнадзор после этого настаивал на своих требованиях и утверждал, что котельная все же является объектом 3 класса опасности. В сентябре прошлого года дело дошло уже до Арбитражного суда, который отменил штраф в 500 тыс. руб., назначенный после внеочередной проверки надзорного ведомства. Суд счел недоказанным, что объект является 3 класса опасности. Представитель "ТеплоРесурса" в суде отметил, что факт признания котельной как опасного объекта не доказан, а также не конкретизирован объект, якобы являющийся опасным. Однако сейчас на Бычкова завели уголовное дело.

Бизнесмену грозит лишение свободы до 5 лет.

Стоит отметить, что в феврале этого года Бычков писал письмо врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову с просьбой вмешаться в ситуацию. В своем обращении к главе региона Бычков отметил, что за восемь лет работы в Курганской области за счет средств холдинга "Уралкотел" (в него входит ООО "ТеплоРесурс" - прим.) были заново установлены либо реконструированы 77 котельных в 10 районах области, вновь смонтировано или отремонтировано большое количество тепловых сетей. Средний тариф предприятий значительно ниже среднего тарифа по Курганской области. О реакции врио на обращение до сих пор ничего неизвестно.

Глава поселка Юргамыш Алексей Першин ранее рассказал Накануне.RU о том, что у Юргамышского района, где и будут судить Бычкова, могут возникнуть большие проблемы с подачей отопления в дома и организации, если "ТеплоРесурс" уйдет из Курганской области. Першин рассказал, что до прихода свердловского инвестора ситуацию в Юргамышском районе по теплоснабжению просто приходилось спасать. Сейчас все котельные предприятия, которые функционируют в Курганской области, выставлены на продажу. Кто займется их обслуживанием - пока неизвестно.