Украина приостановила работу в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ приостановила работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации России. Об этом в Facebook заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

По его словам, Украина будет участвовать только в обсуждении вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации. Также делегация обратилась к Верховной раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.

Напомним, вчера депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее. Это произошло, несмотря на усилия Украины по затягиванию процесса рассмотрения проекта резолюции о возвращении России в ПАСЕ. А сегодня профильные комитеты ПАСЕ согласились снять с делегации России абсолютно все ограничения.

На Украине решение ПАСЕ вызвало негодование. Страна отозвала своего посла при Совете Европы. При этом ее власти заявляют, что будут до последнего бороться против возвращения России.