Не фильтруют: Роскомнадзор готов выкатить Google еще один штраф

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о готовности наложить штраф на Google за неисполнение российского законодательства об удалении из поиска ссылок на запрещенную на территории РФ информацию. Если производство будет запущено, то для американской корпорации штраф станет уже вторым по этой статье. Сумма может составить до 750 тыс. руб., передают "Ведомости".

Роскомнадзор впервые выразил недовольство Google в части выдачи запрещенных материалов летом 2018 года. Тогда компания отделалась предупреждением. В конце 2018 года корпорацию оштрафовали на 500 тыс. руб. Американцы штраф оспаривать не стали и оплатили.

Сейчас, по данным издания, Google все-таки удаляет около 70% ссылок, попавших в реестр запрещенных.