Моор обсудит в Кремле эффективность дорожного строительства

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Кремле, где состоится заседание Госсовета, возглавит которое Владимир Путин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На заседании рассмотрят предложения рабочей группы и повышении эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

Напомним, ранее Моор подписал постановление о финансировании ремонта дорог, ведущих в садоводческие товарищества Тюменского района. Лучше станут дороги, которые ведут к "Источнику", "Солнышку", "Кармаку", а также "Геофизику".