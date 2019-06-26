22 Июля 2020
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Происшествия В России Москва
мужчина (2019) | Фото:Baza

Мужчину, угрожавшего поджечь себя возле здания Минстроя в Москве, задержали

В Москве задержан мужчина, который пришел к зданию Минстроя РФ и угрожал поджечь себя, если к нему не выйдет глава ведомства Владимир Якушев, пишет Baza.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел днем 26 июня. Мужчина облил себя бензином, после чего начал угрожать самосожжением.

С ним начали вести переговоры, завели в здание ведомства, а уже через несколько минут задержали.

В наручниках мужчину вывели из здания Минстроя и посадили в автомобиль. Сейчас с ним будут работать правоохранители.

По данным Baza, мужчина представился Абду-Саламом Алидадаевичем из Рязанской области. По его словам, ему не разрешают построить дом на собственном участке. Злоумышленник женат, у него трое детей.

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Мужчину, угрожавшего поджечь себя возле здания Минстроя в Москве, задержали

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Теги: Москва, Минстрой, Владимир Якушев, мужчина, бензин



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