Дальше - больше. Хитрая арифметика в подсчете тиража "Областной газеты" может вылиться в возврат 38 млн бюджетных рублей

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоялось предварительное заседание по иску "Областной газеты" ("ОГ", учредители - губернатор и Законодательное собрание региона) к департаменту информационной политики (ДИП), который входит в структуру исполнительной власти Среднего Урала. "ОГ" требует признать незаконными требования ответчика, который настаивает на возврате выделенной в 2018 году субсидии в размере 38 млн руб. из-за невыполнения технического задания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ходе разбирательства выяснилось, что каждая сторона по-своему считает тираж издания. Так, ДИП исходит из данных, предоставленных типографией, которые серьёзно разнятся от тиража, опубликованного в выходных данных издания, которым пока руководит Дмитрий Полянин. Например, в одном из выпусков указано 80 тыс. экземпляров, тогда как на деле - было 14 тыс. Посчитав средний тираж за год, в департаменте сделали вывод, что техническое задание выполнено лишь на 46%. Остальные 54% оценены в 38 млн руб., которые редакции и предлагают вернуть в областной бюджет.

"ОГ", в свою очередь, предлагает свою методику исчисления среднего тиража, поскольку под одним номером выходит три варианта газеты: полный, социальный и социальный расширенный. Первый содержит все нормативно-правовые акты, подлежащие обязательной публикации, и выходит меньшим тиражом, чем остальные варианты, где основным наполнением являются журналистские материалы. В редакции средний тираж считают по довольно сложной формуле, когда совокупный тираж всех вариантов газеты суммируется, а затем делится на количество выпусков (за месяц или квартал). С этой арифметикой суду ещё предстоит разобраться, чтобы принять взвешенное решение.

Но,если следовать логике учредителя, то, по идее, он должен оплачивать именно то, что имеет отношение к скучным, но необходимым "нормативно-правовым актам". А вот журналистские материалы, которые наполняют, как утверждает руководство "ОГ", так называемые социальные выпуски, по логике рынка, должны бы оплачиваться за счет подписки, которую оформляют и оплачивают читатели. Ведь именно для читателей и выпускаются журналистские материалы.

Как суд будет считать сложную арифметику - станет ясно по ходу разбирательства. Следующее заседание назначено на 7 августа.