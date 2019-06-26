В Челябинске иномарка после ДТП вылетела на тротуар. Пострадали четыре человека

В Челябинске на Комсомольском проспекте столкнулись две иномарки. От удара один из автомобилей вылетел на тротуар, где стояли люди.

"Я на светофоре по Косарева в этот момент стоял, с комсы на лево поворачивала старая иномарка, ее в перед своим боком ударил белый Логан, причем скорость нормальная похоже была, я даже не заметил как он пролетал, звук удара только слышал, когда проезжал перекресток увидел его за пешеходным переходом и лежащих людей, страшное зрелище", - написал очевидец в соцсетях.

В результате ДТП пострадали четыре человека.

"Все лежали на дороге, а один на остановке возле киоска, и скорые с реанимацией подъезжали", - пишут челябинцы.

Как сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения, пострадавшие госпитализированные в тяжелом состоянии.