Бари Алибасов предоставил доказательства своего отравления "Кротом"

После слухов о возможной инсценировки отравления 72-летнего Бари Алибасова, продюсер и его окружение решили предоставить публике доказательства произошедшего.

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Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что в анализах Бари обнаружены следы феназепама и хлорпротиксена. Алибасов решил опубликовать копию выписки из своей медкарты.

В выписке из НИИ им. Н.В. Склифосовского говорится, что в отделение острых отравлений 72-летний Бари Алибасов был доставлен врачами скорой помощи 4 июня и выписан 17 июня. В качестве диагноза указано "химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", в результате чего Алибасов получил "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени", а также ряд осложнений, в частности, "распространённый язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространённый эрозивный ожоговый гастрит", передает радио "Говорит Москва".

"Кроме того, 25 июня в лаборатории "Инвитро" мы получили заключение, в котором говорится, что в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества – феназепам и хлорпротиксен. Получив результат исследования, которое подтвердило наличие в моем организме психоактивных веществ, мы начали расследование инцидента и в ближайшее время сообщим новые подробности", – рассказал сам Алибасов.

Отчасти, конечно, в появлении подозрений Бари виноват сам. Вместо того, чтобы потихоньку восстанавливаться после произошедшего в семейном кругу, он сразу же пошел на телевидение к Малахову и довольно странно вел себя там.