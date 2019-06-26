Бари Алибасов предоставил доказательства своего отравления "Кротом"

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Бари Алибасов предоставил доказательства своего отравления "Кротом"

После слухов о возможной инсценировки отравления 72-летнего Бари Алибасова, продюсер и его окружение решили предоставить публике доказательства произошедшего.
Читайте также:

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что в анализах Бари обнаружены следы феназепама и хлорпротиксена. Алибасов решил опубликовать копию выписки из своей медкарты.

В выписке из НИИ им. Н.В. Склифосовского говорится, что в отделение острых отравлений 72-летний Бари Алибасов был доставлен врачами скорой помощи 4 июня и выписан 17 июня. В качестве диагноза указано "химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", в результате чего Алибасов получил "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени", а также ряд осложнений, в частности, "распространённый язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространённый эрозивный ожоговый гастрит", передает радио "Говорит Москва".

"Кроме того, 25 июня в лаборатории "Инвитро" мы получили заключение, в котором говорится, что в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества – феназепам и хлорпротиксен. Получив результат исследования, которое подтвердило наличие в моем организме психоактивных веществ, мы начали расследование инцидента и в ближайшее время сообщим новые подробности", – рассказал сам Алибасов.

Отчасти, конечно, в появлении подозрений Бари виноват сам. Вместо того, чтобы потихоньку восстанавливаться после произошедшего в семейном кругу, он сразу же пошел на телевидение к Малахову и довольно странно вел себя там.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бари Алибасов предоставил доказательства своего отравления "Кротом"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бари алибасов, отравление, химический ожог, доказательства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.07.2019 10:54 Мск "Телеэксперты" заподозрили, что отравление Алибасова могло быть умышленным
Ранее 28.06.2019 15:39 Мск Кот Алибасова Чуча хайпанул на отравлении хозяина и теперь может стать миллионером
Ранее 26.06.2019 14:34 Мск Петросян посмеялся над ситуацией вокруг отравления Бари Алибасова

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.06.2019 04:37 Мск Врачи не исключают инсценировку отравления Алибасовым

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети