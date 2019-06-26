После публикации Накануне.RU в ДНР резко ускорилась доставка за паспортами РФ

На следующей неделе в ДНР планируется запустить электронную очередь на получение российских паспортов в упрощенном порядке. Речь идет о записи на подачу необходимых для этого документов, сообщил заместитель министра связи ДНР Андрей Мельников.

По его словам, запись в электронную очередь сначала будет производиться в единых центрах связи ГП "Почта Донбасса", которых в республике на сегодня 40.

В начале июня сообщалось, что электронная очередь должна заработать с 1 июля. Гражданам нужно будет предоставить свои контактные данные, которые будут передаваться в миграционную службу. О дате, месте и времени подачи документов заявителю будут сообщать по телефону.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик. Неделю назад сообщалось, что на гражданство РФ документы подали уже 10 тыс. жителей.

Выдача паспортов началась 14 июня. Почти сразу обнаружилась логистическая проблема, связанная с тем, что ежедневное число подаваемых заявлений намного превышало число тех, кто получает паспорта РФ. Поэтому уже через несколько дней глава ДНР Денис Пушилин поручил министру транспорта Дмитрию Подлипанову взять под особый контроль организацию выезда жителей республики в Россию за получением паспортов. Пушилин подчеркнул, что людей нужно забирать из тех населенных пунктов, где они проживают, и иметь для этого резерв транспорта. Фактически это означает, что количество автобусов с пассажирами должно существенно увеличиться.

Судя по результатам, это уже произошло: если в первые дни паспорта получали по 30-35 человек, то на сегодняшний день, по данным миграционной службы, паспорта РФ получили 794 человека, т.е. в среднем 80 человек в день. Сегодня в селе Покровское Ростовской области будут выданы еще 202 паспорта. Процесс значительно ускорился.

Интересно, что Пушилин дал соответствующее поручение на следующий день после публикации Накануне.RU.