22 Июля 2020
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ринг-герл бокс (2016) | Фото: Накануне.RU

Боксер из Екатеринбурга проведет бой за титул чемпиона мира WBA во Франции

Небитый боксер из Екатеринбурга Магомед Курбанов (17-0-0) проведет бой за титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Как сообщили Накануне.RU в Академии единоборств РМК, которую представляет спортсмен, соперником Магомеда станет обладатель пояса WBA Gold Мишель Соро (33-2-1).

Курбанов выступает в профессионалах с 2015 года, его победная серия насчитывает 17 поединков, каждый из которых он провел под эгидой RCC Boxing Promotions. В разное время боец выигрывал титулы WBC Asia, WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-Continental и WBO International. Сейчас он входит в топ-15 рейтинга сильнейших боксеров в трех мировых организациях, а в рейтинге WBA занимает седьмую строчку.

Поветкин, Дюопа, бокс(2016)|Фото: Накануне.RU

Соро последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года против американца Грэга Вендетти. Тогда на кону был пояс WBA Gold, и француз одержал победу во втором раунде, что сделало его обязательным претендентом на чемпионский бой. Однако действующий чемпион отказался от поединка с Соро, поэтому титул стал вакантным, и у Курбанова появился шанс его забрать.

Решающий бой пройдет 20 июля во Франции.

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Боксер из Екатеринбурга проведет бой за титул чемпиона мира WBA во Франции

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Теги: Курбанов, бой, бокс, Франция



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