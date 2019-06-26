В Москве облитый бензином мужчина требует, чтобы к нему вышел министр Якушев

В Москве днем 26 июня к зданию Минстроя пришел неизвестный мужчина - в одной руке у него была бутылка с бензином, в другой - зажигалка.

Мужчина облил себя бензином и начал требовать встречи с главой ведомства Владимиром Якушевым, пишет Baza.

Свидетелями инцидента стали сотни человек, которые в это время находились на улице. Мужчина стоит слева от центрального входа в министерство, с ним ведут переговоры полицейские.

По предварительным данным, гражданин сообщил правоохранителям, что его обманули при строительстве дома.