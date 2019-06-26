23 Октября 2020
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Совладелец группы &quot;Сумма&quot; Зиявудин Магомедов (2018) | Фото: youtube.com

Братья Магомедовы останутся в СИЗО до конца сентября

Мосгорсуд продлил арест владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Срок ареста бизнесменам установлен до 30 сентября, передает "Интерфакс".

Также до конца сентября в СИЗО останется бывший директор входящей в холдинг компании "Интекс" Артур Максидов.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018-го по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

Защита предлагала залог 2,5 млрд руб., соразмерный сумме ущерба. Братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Максидову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Ранее судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела. На счета "Суммы" ранее также был наложен арест. Кроме того, арестованы доли в уставных капиталах совладельцев группы, их автомобили и недвижимость.

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Братья Магомедовы останутся в СИЗО до конца сентября

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Теги: братья магомедовы, сумма, сизо



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