На Ямале отменяют выборы глав районов

На Ямале могут отменить выборы глав районов – их заменят профессиональным конкурсом. Поправки одобрены комитетом по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, завтра их рассмотрят на сессии окружного парламента, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об итогах заседания комитета на своей странице "ВКонтакте" рассказал его глава Эдуард Яунгад. По его словам, работа главы муниципального образования состоит из множества сложных функций и задач, и имеет государственное значение. Введение профессионального конкурса вместо выборов позволит занять такую должность квалифицированным кандидатам, прошедшим через горнило жёсткого отбора.

"Надо отметить, что в нашем регионе практика проведения профессионального конкурса уже работает во всех городских округах и Надымском, Приуральском и Пуровском районах. Она опробована и положительно показала себя. После утверждения законопроекта к этому списку добавятся Тазовский, Красноселькупский, Шурышкарский и Ямальский районы. В части кадровых перестановок также не будет резких шагов: закон в случае одобрения вступит в силу только после того, как истекут полномочия избранных в ходе выборов глав", - отметил Яунгад.

Заседание парламента начнётся в 9.00 27 июня.