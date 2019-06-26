СМИ заинтересовались стремительно богатеющими детьми Алексея Мордашова

Дети бизнесмена Алексея Мордашова быстро поднимаются к вершине рейтинга самых богатых людей в мире, хотя они совсем недавно вышли из подросткового возраста, пишет Bloomberg.

Находящийся на четвертом месте в списке самых богатых россиян Мордашов передал часть своих активов сыновьям Кириллу (20) и Никите (19). Речь идет о европейском туроператоре TUI AG. В феврале наследники бизнесмена получили 65% акций золотодобывающей компании Nordgold ($780 млн). Пресс-секретарь Мордашова заявляет, что идея состоит в сохранении преемственности поколений. Отец хочет ввести сыновей в курс дела и помочь им получить опыт управления.

Издание напоминает, что 53-летний Мордашов сколотил основу своего состояния в $19,8 млрд благодаря металлургическому предприятию "Северсталь".

А среди других богатых россиян, которые готовы делиться с отпрысками, Bloomberg называет Леонида Федуна (63), который в прошлом году передал своим детям Антону и Екатерине долю в "Лукойле" на $1,4 млрд. А Владимир Евтушенков передал своему сыну Феликсу 5% акций "Системы" на $75 млн.