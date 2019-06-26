Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения

В Москве Басманный суд продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца, об этом пишет ТАСС.

До 28 июля по решению суда им запрещены определенные действия - эта мера чуть мягче домашнего ареста, девушки не смогут покидать квартиру без ведома следователей.

Напомним, 27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".