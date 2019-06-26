Впечатляет: конгресс-центр в Екатеринбурге полностью готов. Первое мероприятие уже завтра

Сегодня в уральской столице состоялся пресс-тур на площадку конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Как передает корреспондент Накануне.RU, журналистов познакомили с особенностями сооружения, проект которого был разработан с учетом требований Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019.

Конгресс-центр возведен с учётом всех повышенных требований для включения комплекса в реестр площадок, способных принимать международные деловые мероприятия с участием глав государств. Генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев рассказал, что объект воплощает в себе последние передовые технологии.

"После того, как было объявлено, что здесь пройдёт форум GMIS, возросло количество переговорных комнат. На сегодняшний день их 39, - отметил он. - Объект готов на 100%, сегодня сюда зашли по сути уже эксплуатирующие организации".

Как сообщало Накануне.RU, помимо 13 конференц-залов и 26 переговорных, центр включает в себя комплексы общественного питания и основной многофункциональный зал. В базовой конфигурации зал вмещает 4 тыс. посадочных мест, а концертный вариант способен разместить 5 тыс. человек - для этого предусмотрен вариант с трансформацией сектора сидений перед сценой. В этом случае на этом месте может появиться фан-зона или иной вид сцены.

Зал с современным техническим оборудованием способен проводить масштабные мероприятия в различных форматах: деловые, развлекательные, спортивные и т.д. Количество парковочных мест перед МФЦ увеличено до 6 тыс.

Сегодня на объекте завершаются клининговые работы, а первое тестовое мероприятие в конгресс-центре пройдёт уже завтра.

Напомним, ранее сообщалось, что конгресс-центр в Екатеринбурге сдан и крупнейший на Урале выставочный комплекс готов к международному саммиту GMIS-2019.