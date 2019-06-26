Наводчики воров в Москве отмечают "нужные" квартиры особыми знаками

Ни для кого не секрет, что именно летом наступает пик квартирных краж. Причем, в Москве случаев воровства гораздо больше, чем в регионах. Этому способствуют большое количество воров-«гастролеров», приезжающих в столицу, и любовь москвичей к дачному отдыху. Чтобы уберечь свое имущество, нужно знать, как воры выбирают своих «жертв».

Мошенники могут прикинуться сотрудниками жилищной компании или специалистами по соцопросам, задаваясь целью выведать ваш доход, количество проживающих в квартире и так далее. Кроме того, для злоумышленников важно выяснить - когда в квартире никого нет дома. Большинство краж происходит именно днем. Под видом сотрудников ЖЭКа преступники, например, могут попытаться узнать, в какое время жильцы будут дома, якобы чтобы проверить состояние труб, окон, счетчиков приборов учета и прочее. Нередко также злоумышленники «прозванивают» домашние телефоны. А в последнее время участились случаи, когда «оценщики» вашего имущества приходят под видом представителей различных организаций и политических деятелей. Жителям столицы нужно быть особенно осторожными, если сборщики подписей интересуются составом семьи и графиком работы.

Людям важно иметь в виду, что мошенники оставляют рядом с приглянувшимися квартирами метки, например, спички, расположенные между дверным косяком и самой дверью. Они падают при открывании и показывают, что хозяева не в отъезде. Если же вы обнаружите под дверным ковриком печенье, то знайте – по его целостности преступники хотели понять, переступал ли кто-то порог вашего дома.

Есть и новации в воровской "работе". Одним из излюбленных способов воров в последнее время выяснить, как долго в квартире нет хозяев, стало распространение флаеров. Мошенники вставляют в дверной проем или вешают на ручку безобидную, на первый взгляд, листовку. Это может быть агитка с призывом не голосовать за определенного кандидата или предложение заказать пиццу с огромной скидкой.

Также в почтовом ящике можно обнаружить приглашения от различных организаций прийти в определенное время, чтобы выманить вас в этот период из квартиры. В этом случае стоит позвонить в организацию и уточнить, действительно ли необходимо явиться.

Ну и в завершение, если вы заметили проблемы с замком - он не открывается или стал резко хуже работать, то, вероятнее всего, дверь уже пытались взломать. Предупредите соседей о том, что в вашем доме орудуют домушники и постарайтесь, чтобы вход в ваше жилище был защищен сложным замком. В этом случае воры наверняка предпочтут другую, более легкую цель.