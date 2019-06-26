Плющенко и Рудковская вызвали батюшку освятить дом, в котором творится что-то жуткое

Неладное творится в доме продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Пара беспокоится за безопасность своего шестилетнего сына Александра (более известного в сети как Гном Гномыч).

В Instagram Рудковская описывает происходящую жуть: "У нас тут начали происходить весьма странные события, а вчера на семейном совете мы обсуждали что же нам делать.!? На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открываться ночью дверь в комнату Саши, которую можно открыть только сильно нажав на ручку двери, кричать диким смехом игрушка в гардеробной ( которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек то таких нет со смехом ), и игрушка ли это была !? Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого -то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки! Все это может показаться бредом если бы не вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа прибежала с 3 этажа ( где спала у Саши в ногах) за няней и дождавшись её и поднявшись в на 3 этаж начала рычать и громко лаять в темноте(я не помню ни одного подобного случая с ней) Кроме виляния хвостиком я думала она ни на что не способна вообще !" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

"Вчера всем после этого события стало жутковато, товарищи! – продолжает Яна. - Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно .Саша уже 3 месяца боится подниматься один на 3 этаж и тоже говорит, что слышит звуки странные и чувствует что кто -то присутствует. Вчера этот факт про 3 этаж подтвердили все женщины, которые помогают нам по дому! Просто боялись говорить раньше! Подумали, что решат, что сумасшедшие .Я в жизни в такие вещи не верила, как и Евгений, но сегодня вызывали батюшку осветить дом. Так как стало всем уже не по себе! У нас дома много старинных вещей , в том числе старинных зеркал на 3 этаже ! Возможно с этим ещё связано ! Я понимаю, что 2019 год на дворе,но у меня в жизни такое впервые и я не знаю как с этим бороться и вообще что делать?((( Как -то не хочется обижать этого кого -то , но и жить с этим тоже не хочется дальше".