Красноярских выпускников угостили тортом с "надгробиями"

Для выпускников красноярской школы приготовили необычный торт. Его украшение многим напомнило надгробия.

Дело в том, что на каждом кусочке торта была съедобная табличка с распечатанным фото выпускника. Фотографии угощения появились в местном паблике в "ВКонтакте".

Инцидент произошел в школе №143. Идея подарить такой торт принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Ранее во Владивостоке произошел курьез в техническом лицее: мэр Олег Гуменюк, выступая на церемонии на последнем звонке, пообещал отправить выпускников "в последний путь".

После этого заявления градоначальник попытался объясниться фразой "мы же всё понимаем".