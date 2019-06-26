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медицина на Ямале (2019) | Фото: yanao.ru

Качественная медицина в Арктике становится доступнее: в больницы Ямала закупили новое оборудование

Ямальские врачи осваивают новое современное оборудование, закупленное на средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования округа. В Надымской центральной районной больнице появился портативный ультразвуковой диагностический аппарат для выполнения анестезии, пункции и катетеризации сосудов и оценки критических состояний, а в региональном сосудистом центре на базе Салехардской окружной клинической больницы - эндоскопическая видеостойка с возможностью оценки нарушения глотания. Дорогостоящее оборудование улучшит качество медицинской помощи в арктическом регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Портативный ультразвуковой диагностический аппарат для выполнения анестезии, пункции и катетеризации сосудов и оценки критических состояний, закупленный для Надымской больницы, уже используется специалистами реанимационного отделения, а также во время проведения операций. Аппарат помогает с высокой точностью диагностировать патологии сосудистой системы, например, увидеть скопление жидкости, а также обнаружить нервные сплетения для проведения анестезии. Точечная и быстрая диагностика позволяет свести риск послеоперационных осложнений к минимуму.

Эндоскопическая видеостойка с возможностью оценки нарушения глотания, закупленная для регионального сосудистого центра, используется для оказания помощи после инсульта.

медицина на Ямале(2019)|Фото: yanao.ru

Оба аппарата, стоимостью около 3 млн руб., закуплены за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования округа. В этом году фонд закупил для больниц Ямала уже более 80 единиц техники. Появление нового оборудования будет способствовать реализации нацпроекта "Здравоохранение" на Ямале – повысит качество и доступность медицинской помощи в арктическом регионе.

медицина на Ямале(2019)|Фото: yanao.ru

Напомним, что в рамках реализации нацпроекта в ближайшие пять лет на Ямале появятся шесть новых больниц и будут отремонтированы 20 фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник. В медучреждения закупят современное оборудование и пригласят лучших специалистов. Такая информация прозвучала на прошлой неделе на совещании губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с представителями департамента здравоохранения.

"Главный результат, которого мы добиваемся, – сделать медицинскую помощь качественной и доступной. Каждый ямалец должен видеть, что система здравоохранения в регионе реально улучшается", - нацелил коллег глава региона.

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Качественная медицина в Арктике становится доступнее: в больницы Ямала закупили новое оборудование

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Теги: здравоохранение, больница, поликлиника, янао, ямал, дмитрий артюхов



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Ранее 20.08.2019 12:59 Мск Губернатор Ямала во время встречи с жителями попробовал записаться к кардиологу

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