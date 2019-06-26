10 сотрудников уральской больницы наказали из-за просроченной капельницы для ребенка

Прокуратура завершила проверку информации о введении малолетнему ребенку лекарства с истекшим сроком годности в больнице уральского города Полевской. Наказаны 10 сотрудников больницы.

Напомним, инцидент произошел 28 марта. В центральную горбольницу обратилась жительница Полевского в связи с высокой температурой у ее дочери 2018 года рождения. По словам женщины, ребенка госпитализировали в приемный покой инфекционного отделения с предварительным диагнозом "кишечная инфекция".

Как утверждала заявительница, медперсонал ввел ее девочке лекарственный препарат со сроком годности, истекшим еще в 2016 году. После этого началась проверка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, информация о нарушениях подтвердилась. По итогам была установлена вина 10 должностных лиц и работников медучреждения, к ним применены дисциплинарные взыскания в виде замечания и выговора. Также в ходе проверки были вскрыты нарушения обязательных требований к условиям хранения лекарственных средств (речь идет о нарушении температурного режима), а также отсутствие учета лекарств с ограниченными сроками годности.

Прокуратура города подала иск в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении больницы к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Теперь учреждению грозит штраф до 600 тыс. руб. Заявление пока находится на рассмотрении.

Кроме этого, по факту оказания малолетнему ребенку медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ситуацию с нарушениями прокомментировал главный врач Полевской ЦГБ Сергей Алферов. По его словам, речь идет о пяти флаконах антибиотика, который был найден вне холодильника, что является нарушением условий его хранения.

"Отмечу, что после вопиющего ЧП с капельницей мы значительно пересмотрели систему контроля за сроками годности и условиями хранения препаратов, проводились и продолжают проводиться внезапные внутренние проверки. В результате ситуация значительно улучшилась, но вот пять флаконов препарата на больницу одна из медицинских сестер все же положила в момент появления проверки не в холодильник. Никто не пострадал, но делать так нельзя – за что и выписан штраф. C одной стороны, это не масштабно, но с другой – не должно вообще ни одного такого флакона быть", - приводит слова Алферова пресс-служба больницы.

По его словам, в лечебных учреждениях, удаленных от крупных городов есть огромная проблема дефицита кадров, из-за которой невозможно "просто уволить всех, кто не соответствует идеалу".

"Это не "отрицательная уникальность" Полевской ЦГБ, а повсеместная ситуация в российском здравоохранении за пределами крупных городов. Администрациям лечебных учреждений, и мне в том числе, приходится убеждением, проверками, учебами, наказаниями и прочими подобными средствами заставлять людей исполнять приказы неукоснительно. Это проблема того самого пресловутого "человеческого фактора", который есть практически во всех отраслях, где имеется дефицит высококвалифицированного персонала - вплоть до космической отрасли", - заявил главврач.

Он добавил, что по данному штрафу юристы постараются снизить его сумму в суде.

"Если нам это удастся – учитывая, что масштаб, к счастью, небольшой, и нынешняя система контроля позволяет, в целом, "отлавливать" проблемы до того, как они станут проблемой не шкафа с лекарствами, а пациента. Ну и однозначно мы переложим часть штрафа на непосредственную виновницу, которая, в нарушение правил, пренебрегла своими обязанностями. Других вариантов у нас просто нет, если принимать во внимание реальную, а не идеальную кадровую ситуацию со средним медицинским персоналом. Могу добавить, что мы кардинально поменяли систему контроля, идя по пути персональной ответственности старших, постовых и процедурных сестер – в зоне их ответственности. И, безусловно, будем продолжать внутренние проверки и сочетать наказания и разъяснения, тем самым вырабатывая у медицинского персонала привычку соблюдать правила", - заключил Сергей Алферов.