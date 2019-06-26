"Маяк, на который стоит ориентироваться". В Нефтеюганске вспомнили, каким был расстрелянный 21 год назад мэр Владимир Петухов

В Нефтеюганске почтили память погибшего 21 год назад первого всенародно избранного мэра города Владимира Петухова. Приехавший на мероприятие сенатор Совета федерации Олег Мельниченко назвал погибшего "маяком, на который стоит ориентироваться", сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента общественных и внешних связей Югры.

В акции памяти поучаствовали губернатор Югры Наталья Комарова, окружной главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, председатель всероссийского совета местного самоуправления, комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, вдова Владимира Петухова Фарида Исламова и другие. По словам главы региона, "те, кто знал, любил Владимира Петухова, вспоминают о нем как о человеке, который, невзирая на чины и звания, на противников, следовал одному очень важному принципу – победа закона и справедливости".

"Наш долг перед ним – сделать так, чтобы не было обманутых дольщиков, чтобы Нефтеюганск был городом с чистой водой, без балков, без аварийного жилья, с благоустроенными общественными пространствами, дворами, детскими площадками", - сказала она

Руцинский отметил, что имя Петухова стало символом ответственности, верности долгу.

"В каждом обществе есть люди, служащие маяками. Так, для органов местного самоуправления Владимир Петухов является моральным примером, которому следуют", – добавил Олег Мельниченко.

Напомним, Петухов стал первым избранным мэром Нефтеюганска в 1996 году. Утром 26 июня 1998 года по дороге на работу он был застрелен недалеко от здания городской администрации. За это преступление к разным срокам заключения были приговорены непосредственные исполнители убийства и организатор. Последним, по материалам Генеральной прокуратуры, считается бывший начальник службы безопасности компании "ЮКОС" Алексей Пичугин. В 2008 году суд признал заказчиком убийства бывшего совладельца "ЮКОСа" Леонида Невзлина, который к тому времени жил в Израиле. Невзлин был заочно приговорен к пожизненному тюремному заключению. По версии следствия, Невзлин поручил организовать убийство Петухова, который якобы мешал компании беспрепятственно выкачивать нефть из юганских недр, не внося при этом налоги в бюджет.

Убийство мэра, как полагают российские силовики, явилось своеобразным "подарком" для Михаила Ходорковского, который празднует свой день рождения 26 июня. В июне 2015 года Следственный комитет РФ возобновил расследование убийства Петухова и пришел к выводу, что заказать преступление мог Ходорковский. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, уроженца Югры, все жители округа со дня убийства Петухова знали, что это "дело рук ЮКОСа"

Начиная с 2013 году, в день гибели Петухова – 26 июня – в Нефтеюганске чтят его память. В 2014 году в Праге вдова мэра Фарида Исламова представила книгу о гибели супруга под названием "Ходорковский. Кто убил моего мужа?". В том же году в Нефтеюганске установили бюст политика.