Ямальцам помогут погасить ипотеку, получить земельные участки и переехать из аварийного жилья

Жителям Ямала помогут погасить ипотеку, получить земельные участки или выплаты за их, переселиться из аварийного фонда в комфортабельное жилье. Губернатор ЯНАО поручил окружному правительству в кратчайшие сроки организовать работу по улучшению жилищных условий ямальцев и как можно скорее решить проблему "обманутых дольщиков", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Дмитрий Артюхов нашел ресурсы для того, чтобы 388 ямальских семей, выбывших за последние пять лет из окружной программы поддержки молодых семей из-за возраста, все-таки получили помощь от государства.

"Если люди действительно хотят участвовать в этой программе – если у них есть действующие ипотечные кредиты, они могут те средства по той же формуле, что и остальные молодые семьи, применить при решении своих жилищных проблем", - пояснил губернатор.

"Региональная поддержка поможет либо погасить существующие кредиты бывшим молодым семьям, либо использовать выплату для приобретения жилья на вторичном рынке, но в капитальных жилых домах", - отметил директор департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев.

Решится и другая проблема – долгое ожидание земельных участков. Очередь из многодетных семей, сформированная еще в 2016 г., движется очень медленно из-за оформления участков и проведения к ним инфраструктуры.

С 2017 г. малоимущие семьи могут воспользоваться социальной выплатой на покупку жилья взамен предоставления участка. Дмитрий Артюхов предложил расширить действие этой меры без привязки к материальному положению семьи на очередь многодетных. Для этого потребуется увеличение финансирования программы из окружного бюджета. Те, кто выберет выплату вместо участка, получат ее в размере средней кадастровой стоимости земли в ЯНАО – около 450 тыс руб.

Как можно больше ямальцев должны переехать из аварийного жилья, которым сегодня признана треть деревянного фонда в округе. Для этого действие нацпроекта продлят до 2025 г., что позволит Ямалу расселить почти 600 тыс. кв. м аварийного жилья.

"Мы должны больше сносить "авариек", больше людей переселять. Чем раньше начнем, тем быстрее вручим людям долгожданные ключи", - поручил руководству строительного блока в правительстве округа Дмитрий Артюхов.

Жильцов аварийных домов, желающих переехать на юг Тюменской области по программе "Сотрудничество", решено переселить в первую очередь.

Губернатор поручил решить проблему "обманутых дольщиков" и поскорее забыть об этом понятии. Сегодня в регионе – шесть "недостроев".

"До 15 августа нужно закрыть проблему. Необходимые для этого финансовые ресурсы будут выделены. Это индивидуальная работа с каждой семьей, которая оказалась в сложной ситуации не по своей вине. Провести эту работу нужно максимально быстро", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.