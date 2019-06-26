В Челябинске бывший директор спортшколы "Атлет" выдвинулся на выборы в районный совет депутатов

В Челябинске бывший директор спортшколы "Атлет" Сергей Цикунков подал документы для участия в выборах депутатов Калининского райсовета.

Он баллотируется по 21 округу и идет в качестве самовыдвиженца.

Он был уволен с должности директора детской муниципальной спортшколы "Атлет" в сентябре 2017 года после того, как выступил против оптимизации учреждения. Он отказался передавать имущество спортшколы в КУИЗО, за что получил дисциплинарное взыскание в виде выговора.