22 Июля 2020
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Политика Челябинская область
Сергей Цикунков, спортивная школа Атлет, Евгений Тефтелев, (2017) | Фото:http://www.74sport.ru

В Челябинске бывший директор спортшколы "Атлет" выдвинулся на выборы в районный совет депутатов

В Челябинске бывший директор спортшколы "Атлет" Сергей Цикунков подал документы для участия в выборах депутатов Калининского райсовета.

Он баллотируется по 21 округу и идет в качестве самовыдвиженца.

Он был уволен с должности директора детской муниципальной спортшколы "Атлет" в сентябре 2017 года после того, как выступил против оптимизации учреждения. Он отказался передавать имущество спортшколы в КУИЗО, за что получил дисциплинарное взыскание в виде выговора.

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В Челябинске бывший директор спортшколы "Атлет" выдвинулся на выборы в районный совет депутатов

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Теги: Сергей Цикунков, спортшкола Атлет, выборы, депутаты,



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