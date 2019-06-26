Под Краснодаром более 20 человек отравились водой из крана

В Краснодаре по факту отравления жителей одного из поселков возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 24 жителей поселка Краснодарского попали в больницу с подозрением на отравление.

13 детей в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет были госпитализированы. 10 несовершеннолетних до сих пор находятся в медучреждении.

По предварительным данным, причиной вспышки кишечной инфекции стала некачественная вода. Изъяты образцы, они направлены на исследование.

Ранее сообщалось, что в городе Оха на севере Сахалина в водопроводной воде был обнаружен вирус гепатита А. Госпитализировали семью.

На место происшествия вылетели специалисты Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воды и привезти противовирусную вакцину.

Позже стало известно, что в пробах не выявили возбудителей заболеваний.