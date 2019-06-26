100 дней Текслера: южноуральцы пока не определились в своем отношении к врио губернатора

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС провели исследование, в ходе которого попытались выяснить отношение южноуральцев к деятельности врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Горожан опрашивали в связи с небольшим "юбилеем" - 100 днями пребывания Теслера на посту исполняющего обязанности губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

Социологи обратились к южноуральцам с вопросом, заметны ли им изменения в жизни региона, связанные с приходом на должность нового руководителя?

Как видно из ответов, лишь треть заявили, что заметили позитивные изменения.

Зато почти половина принявших участие в опросе ответили, что пока не заметили ничего позитивного. В то же время количество заметивших только негативные тенденции в связи с появлением Текслера находится в рамках статпогрешности и это, наверное, можно расценить пока как главный плюс у врио губернатора.

Примечательно, что лучше всего деятельность Алексея Текслера оценивают в кадровой работе, видимо, респонденты оценили все последние отставки ряда наиболее одиозных руководителей из прежней команды. 22% и 18% соответственно отметили работу врио губернатора по выстраиванию коммуникации с жителями и внимание к решению экологических проблем в регионе.

"Стоит отметить достаточно большой процент респондентов, считающих, что Алексей Текслер не добился результатов ни в каких направлениях – 20,8%, то есть каждый пятый. Однако, выбор данной позиции не стоит расценивать как обесценивание деятельности врио губернатора", - отмечается в исследовании.

При этом, как резюмируют авторы, первые 100 дней на посту сейчас внушают скорее оптимизм, респонденты понимают, что за столь короткий срок пребывания у власти невозможно решить большинство доставшихся Текслеру от предшественников проблем.

Опрос проводился 20-24 июня во всех семи районах Челябинска, было опрошено 700 человек, статистическая погрешность, указанная в исследовании – около 4%.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября текущего года.