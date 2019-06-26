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Екатеринбургская городская дума, гордума, депутат, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

"Устоявшиеся мутные схемы". Дума Екатеринбурга инициировала проверки приватизированных МУПов

Сомнительная сделка по продаже бани на улице Куйбышева в Екатеринбурге, когда в центре города земельный участок площадью 0,4 га отошёл частной структуре по цене квартиры, стала поводом для обращения депутатов думы областной столицы в силовые структуры. Народные избранники предполагают, что была применена схема с признаками коррупции, отработанная десятилетиями, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня этот вопрос был поднят на внеочередном заседании комиссий думы по экономическому развитию и по муниципальной собственности. Как ранее сообщало Накануне.RU, невероятные условия сделки, связанной с продажей муниципального имущества, были раскрыты 2 апреля текущего года в ходе заседания постоянной комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию. И сегодня, как и в прошлый раз, начальник департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова ещё раз повторила, что участок площадью 0,4 га в историческом центре областной столицы, принадлежавший ЕМУП "Бодрость", продали частной структуре всего лишь за 6,5 млн руб.

До приватизации по адресу Куйбышева, 42 располагалась общественная баня. В ходе акционирования объекта (для чего в 2015 году было создано ООО "Уральские бани") доля в 33% осталась за муниципалитетом. В дальнейшем второй акционер (ООО "Колор") заявил о желании дополнительно вложиться в проект, предложив муниципалитету поучаствовать своей долей, в том числе землёй, что и было сделано. И при кадастровой стоимости участка в 67 млн руб. решением сити-менеджера Александра Якоба 33% перешли ООО "Уральские бани", причём, за 15% от кадастровой оценки - за 6,5 млн руб. Нотариально сделку оформили в мае 2018 года.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Депутаты задавали представителям мэрии вопросы, как могло такое случиться. Но и Строшкова, и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин фактически хранили молчание. В том числе чиновники не смогли объяснить, откуда взялась цифра 15% от кадастровой стоимости при продаже участка.

Тогда народные избранники перешли к обмену мнениями. Так, Роман Ступников констатировал, что налицо "мутные истории", когда за бесценок уходит муниципальная собственность. Александр Караваев заявил, что стоимость участка не соответствовала рыночной, обоснований сделки нет, экономических расчётов тоже. И предложил рассмотреть возможность "развернуть" сделку, чтобы вернуть участок городу.

Но настоящим откровением стало выступление бывшего депутата гордумы (4-го и 6-го созывов), экономиста и общественного деятеля Олега Хабибуллина. По его информации, описанная выше схема применяется в городе лет 15, и через неё перешли в частные руки десятки, если не сотни муниципальных объектов, а бюджету причинён урон в миллиарды рублей. В частности, назывались МУПы, занимавшиеся гостиничным бизнесом и бытовыми услугами. В результате частники получали за бесценок здания и участки под ними, а муниципалитет, как следствие, деньги просто терял.

заседание гордумы, Екатеринбург, Хабибуллин, Гаранин(2014)|Фото: Накануне.RU

Старший помощник прокурора города Александр Бобров заявил, что по старым делам он комментарии давать не готов, а по "Бодрости" проверка начата, "но выводы делать преждевременно".

"Вопрос сложный, неоднозначный, ряд решений и действий принимались должностными лицами, - высказался представитель надзорного ведомства. - Следует задействовать УФАС, но уход от конкурентных процедур и занижение сделки - это предварительно, надо ещё всё юридически обосновать".

"И без юристов видно что сделка если не незаконна, то неэффективна", - парировал Ступников. И выдвинул идею: предложить главе Екатеринбурга Александру Высокинскому объявить мораторий на такие сделки. А председатель комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин настоял на том, чтобы впредь любые вопросы, связанные с переводом МУП в ООО, согласовывались думой ещё на стадии обсуждения.

Олег Хабибуллин, со своей стороны, отметил, что обращение в УФАС ничего не даст, а лишь затянет решение проблемы: "Это сфера не антимонопольного, а уголовного законодательства". И передал членам комиссий папку с документами, которые подробно описывают сомнительную с точки зрения законности схему перевода муниципальных объектов в частные руки. Это досье, по его словам, он собирал несколько лет, будучи депутатом гордумы.

В итоге на совместном заседании единогласно было принято обращение в адрес Следственного комитета, прокуратуры, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Счётной палаты Екатеринбурга с просьбой провести проверки озвученных фактов.

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"Устоявшиеся мутные схемы". Дума Екатеринбурга инициировала проверки приватизированных МУПов

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Теги: МУП, проверки, дума, Екатеринбург



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