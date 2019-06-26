Курганцам, пострадавшим на производстве, бесплатно выдали новые автомобили

В Кургане инвалидам, которые получили травмы на производстве, вручили новые "Лады Гранты".

Машины специально оборудованы под индивидуальные особенности водителей, стоимость одного автомобиля - 467 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Застрахованные лица получают такие автомобили в безвозмездное пользование один раз в 7 лет, по истечении срока эксплуатации автомобиль государству не возвращается и человек может получить новую машину уже во второй раз.