Тела туристов из группы Дятлова могут эксгумировать

Тела туристов из группы Дятлова, погибших более 60 лет назад в горах Северного Урала, могут эксгумировать. Об этом было заявлено сегодня на встрече общественников из фонда "Памяти группы Дятлова" с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественники настаивают на возобновлении расследования, а также на том, чтобы в рамках нового возбужденного уголовного дела была проведена эксгумация погибших.

Адвокат дятловцев Черноусов составил соглашение, которое должны будут подписать родственники, по его словам, проблем с согласием не будет.

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие. В феврале 2019 г. представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорное ведомство в рамках проверки намерено установить причину смерти туристов из группы Игоря Дятлова. По его словам, из примерно 75 версий прокуроры отобрали три, которые показались им наиболее вероятными. Все они связаны с погодными явлениями - лавина, ураган и "снежная доска".